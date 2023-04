O mașină a suferit avarii grave după ce un copac s-a rupt sub greutatea zăpezii și a căzut pe ea. S-a întâmplat pe strada Bujorului din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Zăpada a mai doborât un vârf de pin însă nu au fost provocate pagube materiale sau umane. Directorul Direcției Domeniului Public din cadrul Primăriei Suceava, Marian Andronache, transmite cetățenilor ca în astfel de perioade cu ninsoare, vânt puternic și ploi să nu parcheze mașinile sub copaci.

