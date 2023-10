Municipiul Suceava se va îmbogăți cu o nouă statuie, cea a pictorului Dimitrie Loghin. Aceasta a fost amplasată în parcul din centrul Sucevei visavis de Biserica Sf. Înviere. Primarul Ion Lungu a anunțat că dezvelirea ei va avea loc vineri, 13 octombrie, la ora 10.00. ”Am inaugurat în fiecare an câte o statuie în zona Aleea Unioniștilor din Centru. Pentru acest an am zis inițial că amplasăm statuia lui Mihail Kogălniceanu. Este una în Parcul ”Trei bărboși” dar părerea mea este că ar trebui să stea lângă statuia lui Al. Ioan Cuza pentru că a fost mâna dreaptă a domnitorului. Ca atare, am decis ca în acest an să inaugurăm statuia lui Dimitrie Loghin. Vineri, 13 octombrie, când se împlinesc 113 ani de la nașterea marelui pictor, profesor Dimitrie Loghin, dezvelim statuia pe care am amplasat-o în Parcul Central visavis de Biserica Sf. Înviere”, a spus Ion Lungu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating