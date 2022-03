O petrecere de majorat organizată sâmbătă la o pensiune din Izvoarele Sucevei s-a încheiat rău pentru toți cei 20 de participanți. Mai exact toți au fost amendați de polițiști pentru că nu purtau mască măsura fiind încă în vigoare ca dealtfel și administratorul localului pentru că a permis organizarea petrecerii. Polițiștii au ajuns acolo în urma unui telefon la 112 dat de unul dintre tineri care a reclamat faptul că a fost lovit de doi dintre cei aflați la petrecere. În acest caz a fost întocmit un dosar penal.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating