Henry Stewart, Lordul Darnley, a fost un soț îngrozitor – vanitos, prostănac, indolent și bețiv, cu o dorință insațiabilă de a exercita puteri depline de rege prin intermediul soției. Soția lui Darnley era, desigur, Maria, regina scoțienilor, în vârstă de 25 de ani, care n-avea nici o intenție să-și împartă puterea cu nimeni, cu atât mai puțin cu detestatul și, pe drept cuvânt, detestabilul ei soț, care avea totuși doar 20 de ani.

Din nefericire pentru Darnley, Maria îl iubea cu pasiune pe un aventurier scoțian pe nume James Hepburn, conte de Bothwell, ce avea să execute crima pe care Maria și-o dorea atât de mult. Pe 9 februarie 1567, Maria s-a grăbit să se alăture soțului ei în casa acestuia de la Kirk o’Field, lângă porțile orașului Edinburgh. Darnley se afla acolo în convalescență după variolă sau o boală venerică, iar Maria, făcând pe soția grijulie, își arăta preocuparea.

În realitate, scopul ei era pur și simplu să se asigure că acesta va fi acasă în noaptea aceea. La miezul nopții, regina și-a amintit ca din senin că promisese să ia parte la un bal ce urma după nunta uneia dintre domnișoarele din suita ei, chiar în seara aceea. Dându-i soțului ei un ultim sărut, ea a plecat cu zâmbetul pe buze.

Câteva ore mai târziu, o explozie uriașă s-a auzit în tot Edinburghul. Bothwell adusese un butoi cu praf de pușcă în camera ce se afla chiar sub dormitorul lui Darnley și-l făcuse să explodeze. După aceea, Darnley a fost găsit gol-pușcă și mort în stradă, din câte se pare strangulat, fie prins în timp ce fugea, fie sufocat în cameră și aruncat apoi în stradă, nimeni nu putea să spună. Trei luni și șase zile mai târziu, Maria s-a măritat cu Bothwell.

Tot la 9 februarie:

1408: Henric al IV-lea îl înfrânge și îl ucide pe Henry Percy, conte de Northumberland la Bramham Moor.

1881: Romancierul rus Feodor Dostoievski moare la Sankt Petersburg.

Geo Alupoae, critic de teatru