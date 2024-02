În cadrul Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din cartierul Burdujeni, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, și cu sprijinul Sectorului Catehizare, tineret și educație pentru viață, Ziua Internațională a Cititului Împreună a fost întâmpinată cu entuziasm și dedicare, marcând o ocazie specială de a sărbători puterea și frumusețea cuvântului scris în contextul spiritual al comunității noastre.

În această zi plină de semnificație, am început cu o rugăciune de mulțumire în cinstea Sfinților Împărați Constantin și Elena, care au fost cunoscuți pentru sprijinul lor față de creștinism și pentru promovarea valorilor creștine în societate. Apoi am înălțat împreună o rugăciune pentru binecuvântarea copiilor și pentru ghidarea lor pe calea credinței, sub protecția și îndrumarea Sfinților Împărați.

Apoi, am invitat copiii și adulții prezenți să se alăture unei sesiuni speciale de lectură, în care am citit împreună dintr-o carte cu conținut creștin adaptată vârstei și nivelului lor de înțelegere. În cadrul acestui atelier de povestit am urmărit povestea din cartea Călătorie în Cappadocia. Întâmpinarea Domnului în patria Sfântului Vasile cel Mare, povestea fiind atent aleasă pentru a transmite mesaje importante despre grija lui Dumnezeu față de noi toți și cum ar trebui manifestată dragostea noastră față de aproapele, dar și despre valori creștine fundamentale precum smerenia și iertarea.

Pe parcursul activității, cadrele didactice de la After School „Kids Rubik”, au desfășurat un atelier de lectură, urmat de o activitate comprehensivă prin care copiii au fost provocați să identifice foloasele cărților ziditoare de suflet, transmițându-le celor mici într-un fel deosebit învățăturile creștine.

În plus, am organizat și un mic bufet cu gustări sănătoase și dulciuri pentru a încheia activitatea într-o atmosferă de bucurie și prietenie. În timp ce copiii se bucurau de deliciile oferite, părinții și adulții din comunitate au avut ocazia să socializeze și să împărtășească experiențe și gânduri despre importanța cititului și a educației religioase în creșterea și dezvoltarea copiilor noștri.

Mulțumim partenerilor noștri de la Grădinița „Țăndărică” Suceava, After School „Kids Rubik”, JCI Suceava și Centrul Educațional „Bafi Kids”.

În concluzie, Ziua Internațională a Cititului Împreună a fost o experiență memorabilă și inspirațională în cadrul Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, în care am avut privilegiul de a fi împreună, o comunitate care-și dorește hrana cea duhovnicească a sufletului, prin învățături creștine și cuvinte înțelepte.

Prin intermediul lecturii și al dialogului, ne-am întărit legăturile spirituale și angajamentul față de credința ortodoxă și de educația religioasă a copiilor noștri.

Pr. dr. Ștefănel-Stelian Ciurciun

Redactor în cadrul Sectorului Editură și Tipografie