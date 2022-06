La data de 18 iunie, ora 20:00, Politia Municipiului Campulung Moldovenesc a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe DJ 175, pe raza comunei Pojorata, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. In urma cercetarilor, s-a stabilit faptul ca o femeie din orașul Flamanzi, județul Botoșani, în calitate de pieton, s-a angajat în traversarea DJ 175, fiind acroșată de autoturismul condus de catre o femeie din municipiul Campulung Moldovenesc.

Dupa producerea accidentului, la circa 10 minute, un barbat din Fundu Moldovei, cunoștință a conducatoarei auto, ajuns ulterior la fata locului, s-a urcat la volanul autoturismului implicat și l-a condus circa 15 metri schimband pozitia acestuia, modificand astfel starea locului accidentului.

Victima a fost preluata de un echipaj al Ambulantei Campulung Moldovenesc fiind transportata la Spitalul municipiului Campulung Moldovenesc.

Conducatoarea autoturismului implicat a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infractiunilor de „vatamare corporala din culpa” și ,,parasirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”.