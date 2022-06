Sâmbătă noapte patrula din cadrul SPR 12 Preutești, aflându-se în serviciul de patrulare pe raza Secţiei 12 Poliţie Rurală Preuteşti a oprit un autoturism pe DJ 208 in satul Basarabi, comuna Preutești condus de un bărbat de 36 ani, din Fălticeni.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul alcoltest rezultatul fiind de 0.84 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauza s-a întocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe faptă prev. Şi ped. de art.336 alin.1 Cod Penal, ce va fi soluționat procedural sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni