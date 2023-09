Micuța cântăreață suceveană, Sara Natalia Tîrnoveanu în vârstă de doar 9 anișori, a reusit să aducă acasă, „Trofeul de Aur” al renumitului și celui mai longeviv festival din țara noastră, Festivalul-Concurs „Constelația Necunoscută”, desfășurat la Casa de Cultura a Sindicatelor „Constantin Tanase” Vaslui, festival care s-a aflat în acest weekend, 22-23 septembrie la cea de-a 52- a ediție.

”Mulțumim din suflet tuturor celor implicati în organizarea acestui frumos festival, municipalității vasluiene, distinșilor jurați, domnul compozitor, Viorel Gavrilă – președintele juriului, alături de alte personalitați din domeniul muzical: Eugenia Ursu, George Vanvu, Iurie Levcic, Dumitru Jijie – Directorul artistic al festivalui, Doina Moroșanu și compozitorul Claudiu Bulete”, a declarat președintele Asociația Culturală Romantic Art, Prof. Mihaela Gabriela Morar.

Sara Tîrnoveanu, a mai obținut la acest concurs unul dintre cele 5 premii oferite de Radio Iași și invitația de a reprezenta România la „Constelația Talentelor” International Festival care va avea loc la sfârșitul lunii octombrie la Chișinău.

Micuța cântăreață este deja cunoscută pe plan național în lumea concursurilor de muzică ușoară făcându-se remarcată datorită calităților ei artistice, fiind considerată „un copil genial” de majoritatea juriilor din țară, performanțele ei vocale fiind mult peste așteptările vârsei de 9 ani, ani pe care abia i-a împlinit pe 18 septembrie, luna aceasta. Pe lângă zecile de trofee câștigate de Sara la diferite festivaluri de gen, anul acesta a fost câștigătoarea trofeului „Vedeta Familiei”, renumitul show de talente de la TVR1, unde a fost super apreciată de cei trei jurati ai concursului, Elena Gheorghe, Radu Ștefan Bănică și Matilda Pascal Cojocărița și vom avea bucuria să o urmărim și la viitorul sezon al show-lui de televiziune „Românii au Talent” unde cu siguranță ne va uimi cu calitățile ei vocale.

”Felicităm din inimă acest copil minunat care ne face să fim mândri peste tot unde reprezintă Scoala de Muzică „Romantic Art”, felicităm părinții care o susțin din toate punctele de vedere și investesc timp și bani pentru ca ea să ajungă pe scenele mari ale României și de ce nu, într-un vitor apropiat, pe scenele mari ale lumii!

Suceava poate fi mândră cu asemenea copii! Bravo, Sara!”, a încheiat prof. Morar.