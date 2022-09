La data de 16 septembrie ora 23.50, polițiștii din cadrul Poliției Câmpulung Moldovenesc, în timp ce își desfășurau atribuțiile de serviciu pe str. Ionel Hălăuceanu din Câmpulung Moldovenesc, au oprit pentru control un autoturism care circula pe direcția strada Trandafirilor spre strada Ciprian Porumbescu, condus de un bărbat de 22 de ani, din Vama, care nu deține permis de conducere.

De asemenea, cu ocazia cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că o tânără de 21 ani, din Vama, pasageră, i-a încredințat autoturismul bărbatului de 22 ani, deși știa faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de ,,conducere fără permis” și ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.