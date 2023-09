Oana Zăvoranu a confirmat faptul că ea și Alex Ashraf, bărbatul cu care a fost căsătorită vreme de 7 ani de zile, nu mai sunt împreună. Bruneta a oferit și o declarație în acest sens, mărturisind că au ales să meargă pe drumuri separate, iar acum este „liberă de contract”, notează click.ro.

Afaceristul și-a luat lucrurile din casa pe care o împărțea cu Oana Zăvoranu și s-ar mutat la iubita lui, vedeta rămânând singură. Cei doi au fost căsătoriți din anul 2016, iar în 2021 deja apăreau zvonuri cu privire la separare. Astăzi, cei doi au confirmat că au divorțat.

Vedeta a transmis pe Instagram că „în sfarsit” este ”o femeie liberă”. „Aștept pretendenții care se uitau de pe margine și salivau….glumesc. Sunt plină de iubire și încredere în tot ce vine bun spre mine ! Va pup si vă iubesc mult”, a precizat Oana Zăvoranu pe rețeaua de socializare, potrivitr sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/oana-zavoranu-este-libera-de-contract-a-2303451.html