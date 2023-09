Denise Rifai a împlinit marți, 26 septembrie, 38 de ani și este foarte fericită cu viața ei și cu tot ce o înconjoară. Prezentatoarea celor „40 de întrebări” de la Kanal D este cu adevărat o răsfățată.

Click!: Denise, ești sărbătorita zilei, 38 de ani! Vei avea parte de o aniversare frumoasă?

Denise Rifai: 38 de ani! Nici nu îmi vine să cred că împlinesc vârsta asta. Nu știu când au trecut anii. Este cea mai frumoasă zi din an și pentru mine întotdeauna este un an nou care se deschide odată cu ziua aceasta. Revelionul e mai mult o petrecere pentru mine. Ca an și ca sistem de evaluare al meu pentru mine se deschide acum un an nou și se închide anul viitor pe vremea aceasta.

Click!: Despre zvonurile acestea, ce să zicem?

Denise Rifai: Care zvonuri? Cu Dan?

Click!: Da! Știu că tu ai vorbit foarte frumos și ai spus la un moment dat că te simți onorată că el face parte cumva din viața ta!

Denise Rifai: Dan este un om foarte important pentru mine și este parte din viața mea!

Click!: Ce îți dorești pentru tine de acum încolo? Sau ce așteptări ai acum, la 38 de ani?

Denise Rifai: Wow! Păi nici nu am început să fiu cine îmi doresc eu să fiu! Suntem pe scară, urc, urc, urc! Și cel mai important este să fiu sănătoasă și să fim sănătoși și dacă suntem sănătoși o să fie și se poate să faci de toate pentru că ai posibilitatea să lupți și să împlinești tot ce îți dorești. E foarte important această parte, să fim sănătoși! Și mai am două dorințe, de fapt 3! Am 3 dorințe pe anul ăsta dar mi le țin în gând și vreau să se împlinească și poate la anul, pe vremea asta, după ce se vor fi împlinit, ți le spun!

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/interviurile-click/denise-rifai-a-recunoscut-de-ziua-ei-ce-relatie-2303156.html