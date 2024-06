Andrei a fost condamnat încă de la naștere la o viață în scaunul cu rotile. S-a născut prematur la 28 de săptămâni și a suferit mai multe complicații. În urma unui atac cardio-respirator a intrat în comă timp de 12 ore. Șocul imens i-a pus viața în pericol la doar câteva zile de la naștere. A câștigat bătălia pentru supraviețuire, dar se luptă în continuare cu efectele devastatoare provocate, fiind diagnosticat cu paralizie cerebrală și tetrapareză spastică.

,,Din primul an de viață stăm prin spitale și clinici de recuperare. Istoricul lui medical este destul de amplu având diverse intervenții chirurgicale atât în țara, cât și în străinătate. Acum are nevoie de o intervenție urgentă la coloană, la nivelul șoldurilor pentru a evita instalarea sindromului picioarelor încrucișate. Din păcate operația nu se face în țară, dar am primit deja acceptul unei clinici din Polonia. Va trebui să achităm însă 34.662 euro. Fără acest demers Andrei rămâne imobilizat pe viață în scaunul rulant, iar starea sa medicală se agravează pe zi ce trece. Dacă reușim să strângem însă banii pentru deplasarea în Polonia, Andrei va avea șansa să meargă pentru prima dată.” Ne-a mărturisit mama băiatului.

Potrivit medicilor polonezi, șansele de recuperare sunt destul de mari, dar necesită și alte intervenții chirurgicale care momentan nu au fost efectuate din cauza displaziei de șold. Cu ajutorul acestei intervenții vor fi repoziționare soldurile și implicit poziția picioarelor pentru a putea face progrese.

„Eu sunt foarte optimistă și pozitivă și nu am renunțat niciodată la luptă. Sunt însă și zile când disperarea mă copleșește. Este foarte greu să vezi cum zi după zi copilului tău îi e imposibil să facă lucruri simple, lucruri pe care alții de vârsta lui le fac fără efort. Am făcut tot ce am putut până acum, dar costurile sunt uriașe și nu mai avem resurse. Sunt convinsă că dacă reușim să strângem acești bani, Andrei va putea să meargă, să se joace și să fie copilul fericit care merită să fie.” Ne-a mărturisit mama lui Andrei.

În ciuda problemelor de sănătate, Andrei este un copil vesel, prietenos și sociabil, pasionat de citit și de jocuri pe calculator. Dorința lui cea mai mare este să poată juca snooker și fotbal și să participe la campionate pe care acum le vede doar la televizor.

Familia Mazăroaie face apel la generozitatea comunității pentru a strânge fondurile necesare operației care i-ar putea schimba viața lui Andrei. Toți cei care doresc să contribuie pot dona în conturile Asociației „SALVEAZĂ O INIMĂ”

CIF: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca: Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele: ANDREI MAZAROAIE