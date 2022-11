Securitatea cibernetică și amenințările la adresa companiilor și instituțiilor din România, prezentate în raportul Business Internet Security 2022 lansat de Orange Business Services.

Orange Business Services lansează raportul Business Internet Security 2022, o analiză detaliată a pieței locale din perspectiva securității cibernetice, pe fondul digitalizării accelerate în toate ariile de business. Aflat la ediția a cincea, raportul abordează și soluțiile de protecție pentru afaceri furnizate de Orange Business Services, în contextul vulnerabilităților aduse de modul de lucru remote, dar și detalii despre cum pot contribui educația, inovația și cercetarea la creșterea capacității de dezvoltare a zonei de cybersecurity, precum și predicții pentru anul 2023.

Conform raportului realizat de experții Orange Business Services, ultimul an a continuat tendința de creștere a amenințărilor îndreptate către securitatea cibernetică, un factor determinant fiind regimul de lucru remote sau hibrid adoptat de companii. În 2022, atacurile asupra companiilor private și instituțiilor publice au fost din ce în ce mai numeroase și mai sofisticate, cele de tip DDoS înregistrând o creștere de 21% față de anul trecut, în timp ce atacurile ransomware au fost cu aproape 18% mai multe decât în 2021. S-a observat un interes sporit al atacatorilor către ținte din zona politică și socială, pe fondul războiului din Ucraina, dar și spre instituții media, de sănătate, site-uri și aplicații guvernamentale.

Distribuția atacurilor pe verticalele de business din România

În ceea ce privește distribuția amenințărilor pe verticalele de business din România, în 2022 a existat la nivel de industrii un volum total de amenințări substanțial mai mare decât în 2021, multe dintre aceste atacuri fiind declanșate de tulburările geopolitice din regiune. Cele mai afectate sectoare au fost zona de sănătate și domeniul farmaceutic, 32%, sectorul guvernamental și cel al serviciilor publice, 23%, industria de energie, 22%, retail, 16%, și transport, 7%.

Tipurile amenințărilor cibernetice din 2022 și distribuția lor pe regiuni

Bucureștiul a fost regiunea cea mai afectată, reprezentând aproape jumătate din ținta tuturor atacurilor, 48%, urmată de Banat și Moldova. În topul celor mai vizate orașe din ultimele 12 luni capitala este pe primul loc, cu o medie de 970.000 de atacuri prevenite, Timișoara ocupă locul doi, în medie cu 260.000 de atacuri blocate lunar, iar Iași se află pe locul trei, cu aproape 170.000 de amenințări detectate și blocate în fiecare lună. În ceea ce privește atacurile preferate ale hackerilor, pentru al doilea an la rând ransomware este principalul tip de atac depistat și blocat de soluția Business Internet Security, reprezentând 35% din total, urmat de DDoS, cu o pondere de 25% din total, și phishing, cu 21%.

”Raportul Business Internet Security 2022, o analiză detaliată a amenințărilor de securitate care au modelat lumea digitală în acest an, ne arată ce putere extraordinară au datele în construirea unor soluții mai puternice de business și de cybersecurity. Am văzut în ultimul an că amenințările la adresa securității cibernetice au crescut, internetul fiind locul care ne menține conectați, dar care prezintă și riscuri. În acest context, Orange Business Services a devenit rapid unul dintre cei mai solizi și capabili parteneri și un furnizor de încredere de servicii de securitate.

Vom continua să venim în ajutorul companiilor cu soluții croite pe nevoile clienților, cu sprijin și expertiză din partea echipelor noastre dedicate de experți, dar și cu o gamă largă de servicii robuste, mature și de înaltă calitate, toate susținute de cea mai bună infrastructură de rețea din țară,” Ioan Constantin, Cyber Security Expert Orange România.

Raportul Business Internet Security face parte dintr-un ecosistem dezvoltat de Orange Business Services pentru companii mari și mijlocii, care are ca scop creșterea nivelului de conștientizare privind securitatea cibernetică. Astfel, prin serviciul Business Internet Security (BIS), un sistem complet de securizare a conexiunilor de internet, sunt identificate și blocate lunar peste 9 milioane de amenințări în infrastructura de securitate a clienților business Orange. Orange Business Services adună date anonime și relevante de la companii din industrii diverse, precum servicii publice, retail, transport și energie. Datele obținute sunt apoi procesate prin InfraAI, platforma de Big-Data Security Analytics dezvoltată in-house la Orange Business Services, pentru a corela și îmbogăți informațiile de business intelligence oferite clienților.

Raportul Orange Business Internet Security 2022 poate fi descărcat de aici: https://www.orange.ro/business/securitate-cibernetica/business-internet-security

Află mai multe informații despre soluțiile de securitate cibernetică oferite de Orange Business Services: https://www.orange.ro/business/solutii/securitate-cibernetica/