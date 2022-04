Sâmbătă, în jurul orei 21.15, Secția Urbană de Poliție Burdujeni a fost sesizată de către o femeie din municipiul Suceava, cu privire la faptul că a fost agresată fizic de către concubinul său.

La fața locului s-au deplasat lucrătorii de politie din cadrul Secției de Poliție Burdujeni, fiind identificată apelanta precum și doi copii minori, de 5 ani și de 1 an și 8 luni.

Femeia a relatat faptul că datorită consumului excesiv de băuturi alcoolice, concubinul a provocat scandal și a lovit-o, fiindu-i provocate suferințe fizice.

La scurt timp a fost identificat și concubinul, acesta fiind sub influența băuturilor alcoolice.

A fost întocmit formularul de evaluare a riscului, iar prin prisma răspunsurilor oferite de victimă a rezultat faptul că în cauză există risc iminent, fapt pentru care a fost emis ordinul de protecție provizoriu pe o perioada de 5 zile (120 ore), bărbatul fiind evacuat din locuință.

Femeia a depus plângere penală împotriva concubinului, cercetările urmând a fi continuate de către polițiștii din cadrul Compartimentului de Proximitate pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, faptă prev. şi ped. de art. 199 alin. 1 din Cod Penal, rap. la art. 193 alin. 1, art. 206 alin. 1, art. 253, alin. 1, toate din Codul Penal, cauza urmând a fi soluționată procedural.