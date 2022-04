Echipajul de poliție din cadrul Poliției Orașului Liteni, desfășura sâmbătă activități specifice conform Planului de acțiune organizat la nivelul I.P.J. Suceava – Serviciul Rutier, pentru combaterea conducerii vehiculelor sub influenţa alcoolului. În jurul orelor 19:25, în timp ce se aflau pe DJ208A, din orașul Liteni, polițiștii au efectuat semnale regulamentare de oprire a unui autoturism condus de către un bărbat de 48 de ani, domiciliat în com. Tudora, jud. Botoşani. Întrucât șoferul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcotest iar rezultatul a fost de 0,51 mg/L alcool pur în aerul expirat. Având în vedere valoarea rezultatului testării conducătorul auto a fost condus la Spitalul Județean Suceava, în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal cu privire la săvârşirea infracţiunii de „conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prev. şi ped. de art. 336, alin. 1 din Codul Penal.