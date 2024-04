La data de 16 aprilie ora 01.50, în timp ce executau activități pe linie silvică, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești au oprit pentru control pe DJ 178 C din comuna Frătăuții Noi autoutilitara care transporta material lemnos, respectiv cherestea rășinoase. Cu ocazia controlului efectuat s-a stabilit faptul că autoutilitara este condusă de către un bărbat domiciliat în comuna Frătăuții Noi care a prezentat un aviz de însoțire. Existând suspiciuni cu privire la faptul că susnumitul transportă cherestea în plus față de avizul de însoțire, transportul a fost condus la Atelierul de prelucrare a lemnului din cadrul Ocolului Silvic Putna unde s-a solicitat sprijinul unui tehnician silvic din cadrul acestui ocol pentru inventarierea materialului lemnos. Cu această ocazie s-a stabilit faptul că șoferul a transportat în plus față de avizul de însoțire prezentat cantitatea de 1,06 mc cherestea rășinoase în valoare de 949 lei. Șoferul a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 171/2010 Modificată iar materialul lemnos a fost confiscat, fiind predat în custodia Ocolului Silvic Putna.

Tot cu ocazia controlului efectuat pe DJ 178 C-Frătăuții Noi, la ora 04.10 a fost oprită pentru control o altă autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv cherestea rășinoase. Cu ocazia controlului efectuat s-a stabilit faptul că autoutilitara este condusă de un bărbat domiciliat în comuna Frătăuții Noi care nu deține aviz de însoțire pentru materialul lemnos transportat. Din acest motiv transportul a fost condus la Atelierul de prelucrare a lemnului din cadrul Ocolului Silvic Putna unde s-a solicitat sprijinul unui tehnician silvic din cadrul acestui ocol pentru inventarierea materialului lemnos. Cu această ocazie s-a stabilit faptul că șoferul a transportat fără aviz de însoțire cantitatea de 1.95 mc cherestea rășinoase în valoare de 1.747 lei. Șoferul a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 171/2010 Modificată, iar materialul lemnos a fost confiscat, fiind predat în custodia Ocolului Silvic Putna.