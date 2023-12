Începând cu data de 6 Decembrie, ParkLake se transformă în Santa’s Town, o expoziție interactivă cu o varietate de activități distractive pentru cei mici, unde spiritul Crăciunului se întâlnește cu noile tendințe în tehnologie.

În perioada 6-23 Decembrie, de Luni până Vineri, între orele 12:00-20:00, și în weekend, între orele 11:00-21:00, în Main Square-ul din ParkLake, magia Crăciunului devine realitate pentru cei mari și cei mici deopotrivă.

Timp de două săptămâni, în ParkLake, copiii pot lua parte la o mulțime de activități din cadrul Santa’s Town. Printre cele mai inedite se numără: Shred the snow, o cursă digitală cu obstacole unde își pot folosi agilitatea pentru a controla o placă de snowboard pentru a evita obstacolele.

Colorful Gift este o activitate ce va pune creativitatea participanților la încercare. Aceștia vor da frâu liber imaginației și își vor colora propriile cadouri, iar la final le vor așeza la loc de cinste pe un ecran digital poziționat sub un șemineu. Dear Santa le oferă copiilor șansa să intre în rolul unui elf din atelierul lui Moș Crăciun pentru a-i da o mână de ajutor acestuia. În calitate de ajutoare iscusite, cei mici vor putea separa scrisorile cu dorințe de cele cu fapte bune. La final, ca o recompensă pentru ajutorul acordat, aceștia pot ridica dintr-o cutie poștală fizică o scrisoare chiar de la Moș Crăciun.

Fly with Santa oferă ocazia de a avea cu ajutorul realității virtuale, un loc asigurat în sania lui Moș Crăciun, unde, alături de el și renii săi, cei mici vor pleca într-o călătorie magică printre nori, până la casa unde va lăsa primul cadou de Crăciun. Dance Santa este cu siguranță o activitate energică ce va stârni multe zâmbete. Cu ajutorul unui senzor de mișcare, cei mici își pot etala mișcările de dans, iar pe un ecran în fața lor, Moș Crăciun îi va imita cu exactitate, urmând ca Moșul să-și arate propriile mișcări în fața publicului.

Și cum niciun Crăciun nu este la fel de magic fără un brad decorat în toate culorile, participarea la acțiunea Christmas Tree le oferă copiilor posibilitatea de a-si folosi creativitatea decorând un brad de Crăciun. Cu activitatea The Snowman, copiii vor avea sarcina de a îl ajuta pe omul de zăpadă să se ferească din calea avalanșei pentru a supraviețui, iar Wonderland with Augmented Reality deschide o lume magică, unde imaginația nu are limite. Cu ajutorul unei tablete îndreptate către panourile luminate, copiii îl pot vedea pe Moș Crăciun cum zboară alături de renii săi.

În ParkLake te întâlnești cu Moș Crăciun!

Pentru a creea o experiență completă, în perioada 16-17 Decembrie între 16:00-19:00 și 21-23 Decembrie, între 15:00 și 19:00, Moș Crăciun vine la ParkLake să asculte dorințele celor mici.

Și surprizele nu se opresc aici! În perioada 24 Noiembrie – 23 Decembrie, ParkLake găzduiește o nouă ediție a Târgului de Crăciun, unde poti găsi multe idei de cadouri pentru persoanele speciale din viața ta.

