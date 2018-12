Patru persoane au fost rănite şi au fost transportate la Spitalul Judeţean în urma unui accident care a avut loc în această după amiază pe centura municipiului Suceava, în localitatea Şcheia. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava a transmis că accidentul a avut loc între două autoturisme. În accident au fost implicate cinci persoane, una dintre acestea refuzând transportul la spital. Potrivit ISU Suceava una dintre persoanele implicate a rămas încarcerată în una dintre maşini. În total patru dintre cei aflaţi în cele două autoturisme au fost transportaţi la Spitalul Judeţean Suceava. La faţa locului au intervenit pompierii militari cu un echipaj de descarcerare, două ambulanţe SMURD şi alte două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

