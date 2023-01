A început să fie cât mai crâncenă lupta faimoșilor, dar și a războinicilor din cadrul competiției Survivor România, din acest sezon, pentru a rămâne cât mai mult în competiție. Prezent miercuri seară la avanpremiera filmului Ramon, Alex Delea (26 de ani) a dezvăluit reporterilor Click! concurenții pe care el îi vede câștigând premiul de 100.000 de euro și trofeul concursului.

“Din câte am văzut Alin și Robert din echipa “Războinicilor”, dar și Carmen Grebenișan se descurcă foarte bine. Kamara este și el ok. Acum este foarte multă lume în competiție și este greu de spus ce și cum. Trebuie să se mai restrângă puțin cercul. Adică în două – trei luni poți să spui “asta da, ăla nu”. Am văzut că s-au întâmplat și accidentări. Este greu, e foarte greu”.

Alex Delea a câștigat marele premiu de 100.000 de euro și trofelul “Survivor România” 2022. În finală, tânărul a concurat cu Ionuţ Popa şi Elena Chiriac. Alex nu a avut o copilărie ușoară. Acesta a declarat, în spațiul public, că a fost crescut doar de mamă, mătușa și bunica sa, după ce tatăl său a ales să plece din viața lor.

