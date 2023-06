Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” îmbracă în perioada 22-25 iunie veșminte de sărbătoare, cu prilejul cinstirii ocrotitorului ei. Prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou este de secole un moment de mare bucurie pentru credincioșii de pe aceste meleaguri și nu numai.

Anul acesta, la sărbătoarea Aducerii moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava va fi un pelerinaj de patru zile în Cetatea Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și un amplu program liturgic și cultural.

Unul dintre cele mai așteptate evenimente din seria manifestărilor dedicate hramului va avea loc joi, 22 iunie, începând cu ora 18:00, când pelerinii sunt invitați să ia parte la Procesiunea „Calea Sfinților”. Racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou va fi purtată de clerici și monahi pe străzile orașului Suceava.

Procesiunea va avea loc pe următorul traseu:

Ieșirea din curtea Catedralei Arhiepiscopale cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou se va face pe Strada Ion Vodă Viteazu. Prima oprire din cadrul procesiunii va fi la Biserica „Învierea Domnului”. În continuare, procesiunea se va îndrepta spre Strada Ana Ipătescu, cu opriri la Biserica Domnițelor și la intersecția cu Strada Mirăuților. Se va merge apoi pe Strada Petru Rareș, cu oprire la Biserica „Sfântul Dumitru”, și se va continua pe Strada Curtea Domnească – Strada Vasile Alecsandri – Strada Mihai Eminescu, următoarea oprire fiind la Biserica „Sfântul Nicolae”. De aici se va pleca pe Strada Mărășești spre Biserica „Nașterea Domnului” (Catedrala), unde va fi cea de-a cincea oprire. În continuare, se va merge pe Bulevardul George Enescu și Strada Universității, o nouă oprire fiind prevăzută în intersecția Nordic. Următoarea oprire va avea loc în fața Universității „Ștefan cel Mare”. De aici se va pleca pe Bulevardul 1 Mai, apoi pe Strada Mihai Viteazu, până la Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, pentru o altă oprire. Traseul va continua pe Strada Trandafirilor, prin parcarea Hotelului Bucovina, până la Prefectura Suceava, unde va fi cea de-a zecea oprire, iar apoi se va coborî pe Strada Mitropoliei până la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”.

În dimineața zilei de vineri, 23 iunie, va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, iar de la ora 18:00 va avea loc un moment artistic deosebit, devenit deja tradiție în ajunul hramului, concertul de muzică bizantină.

Potrivit ASR, programul liturgic va continua pe scena amenajată în incinta ansamblului monastic cu slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou și cu Sfânta Liturghie de noapte, oficiată în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale.

Sâmbătă, 24 iunie, când este pomenită aducerea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou în Cetatea Sucevei, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de mai mulți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Programul evenimentelor dedicate hramului Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” va continua cu Parastasul Voievozilor, slujbă de pomenire a domnilor Moldovei, săvârșită în Cetatea de Scaun a Sucevei. În aceste zile de sărbătoare pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, credincioșii sunt așteptați în număr mare pentru a se închina la racla cinstitelor moaște ale sfântului mare făcător de minuni și grabnic ajutător.

Vă invităm să accesați site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților: www.arhiepiscopiasucevei.ro, unde vor fi postate informații utile despre evenimentele dedicate sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, desfășurate în intervalul 22-25 iunie (inclusiv eventualele modificări de program).

Evenimentele prilejuite de sărbătoarea hramului Catedralei Arhiepiscopale din Suceava – Aducerea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou vor fi transmise LIVE pe portalul Doxologia Media, Bucovina TV, pe pagina oficială de Facebook și pe canalul de YouTube al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.