Ministrul antreprenoriatului și turismului, suceveanul Daniel Constantin Cadariu, și-a făcut bilanțul la plecarea din funcție arătând că în mandatul său la firmele din România au ajuns 1,6 miliarde euro iar alte 480 de milioane de euro vor ajunge prin programele ministerului deschise în mandatul său. Prezentăm integral discursului ministului Cadariu:

”Mă bucur să închei o frumoasă etapă în cea mai dârză echipă guvernamentală, care până în ultimul moment a ales să facă ce este bine pentru români și pentru România. Așa cum au arătat în cei 148 de ani, dar mai ales în ultimii trei ani, liberalii nu au fugit niciodată de asumarea deciziilor și nu au rămas niciodată de dragul funcției. În schimb, în PNL a fost mereu responsabilitatea moștenită de a face ce e corect. Am simțit zilnic această responsabilitate, pe care am ales să o transform în rezultate. Ca ministru liberal, am început mandatul prin a debloca tot ce s-a putut pentru încurajarea consumului și pentru a susține mediul antreprenorial. De la reluarea participării la târgurile internaționale pentru export sau de turism, la reintroducerea voucherelor de vacanță pentru angajații din sistemul public pentru o perioadă de 5 ani, am urmărit asigurarea predictibilității și creșterea respectului față de mediul de afaceri din țara noastră. 1,6 miliarde euro au ajuns la firmele din România, iar alte 480 de mil EUR vor ajunge prin programele Ministerului Antreprenoriatului și Turismului deschise în mandatul meu. Reformele sunt la zi. PNRR este la zi. Prima misiune OCDE a fost la MAT, iar în 2022, turismul a înregistrat cea mai mare pondere din PIB-ul României de 3,3%, care a depășit și anul de referință 2019. Cred cu tărie că MAT este ministerul lucrurilor concrete. Schema de incoming, despre care s-a vorbit timp de 30 de ani, de la 1 ianuarie 2023 este funcțională. Mi-ar plăcea ca MAT să rămână în memoria colectivă inclusiv ca cel care a inițiat programul pentru antreprenori finanțat de la bugetul de stat special dedicat Diasporei Românești. Suplimentar, pentru MAT egalitatea de gen este un obiectiv asumat, iar Programul Femeia Antreprenor a urmărit în mod concret asigurarea accesului la finanțare pentru afacerile coordonate de femei, cu scopul de a diminua decalajele economice pe care acestea le resimt. Pe această cale, vreau să le mulțumesc jurnaliștilor, reporterilor, moderatorilor, cameramanilor, fotografilor, tuturor care au contribuit la diseminarea oportunităților către mediul de afaceri și care au pus accent pe informarea corectă. Sunt pași importanți pe care i-am realizat. Sunt proiecte pe care sper ca niciun ministru să nu le abandoneze, independent de câte portofolii va avea. La final de mandat, le mulțumesc celor care au fost alături de mine și de proiectele ministerului, care au înțeles că avem un sigur rol, acela de a oferi servicii publice de calitate românilor, oriunde s-ar afla aceștia, oricât de limitate ne-ar fi resursele. Le mulțumesc în special celor care au îmbrățișat reformele și digitalizarea, care au descurajat birocrația și nu s-au ascuns înspatele expresiei «nu se poate», pentru că au înțeles că un minister trebuie să creeze cadrul legal care să țină pasul cu societatea. Le doresc tuturor celor care aleg să rămână în slujba cetățeanului nu doar să rămână, ci să se dezvolte și să muncească alături de toți cei care vor mai mult. România chiar are resursele necesare pentru a deveni excepțională.

Ps: raportul de activitate integral al MAT pe 2022 poate fi accesat pe site-ul ministerului http://bit.ly/3X5pQVj