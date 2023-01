Pentru a patra zi consecutiv, ceața densă a blocat Aeroportul Suceava. Ceața duce la imposibilitatea de a opera zboruri regulate. Într-o declarație de presă, directorul Aeroportului, Ioan Măriuța, a afirmat că ceața este sub limita minimă a sistemului ILS, dispozitivul care aduce aeronavele la aterizare pe vizibilitate scăzută, iar dacă nu se îndreaptă vremea aeronavele vor continua să fie redirecționate. El a arătat că Aeroportul Suceava este dotat cu un ILS performant, de categoria II, la fel ca aeroporturile din Cluj, Iași, Satu Mare, Baia Mare, Craiova și Constanța. Singurele aeroporturi care au sisteme ILS mai performante, de categoria III sînt cele de la Otopeni și Timișoara, dar directorul a subliniat: „Chiar și cu aceste dispozitive, nu de puține ori au fost redirecținate aeronavele la aeroportul de rezervă”. Ioan Măriuța a mai spus că se depun permanent eforturi pentru a îmbunătăți serviciile de navigație aeriană împreună cu ROMATSA. El a afirmat: „Împreună dorim să implementăm proceduri de operare pe GPS, proceduri care vor fi alternative sistemului de navigație de tip ILS. În plus, ROMATSA are în programul de investiții pe 2023 modernizarea sistemului ILS de la Suceava, să treacă la categoria III cu aceleași caracteristici ca la Otopeni. Asta înseamnă că nu vom mai avea situații de genul celor din aceste zile cu ceață. Sperăm ca totul să decurgă bine, să definitivăm la sfîrșitul anului abgradarea ILS-ului și procedurile GPS”. Pe de altă parte, domnul Măriuța a declarat că în ceea ce privește situația din aerogară este greu să gestionezi aproximativ 2.000 de pasageri pe zi, pentru că apar discuții legate de spațiu, curățenie, parcare și spații comerciale. Directorul a spus: „În aerogară există spații comerciale deschise în permanent și avem un automat unde se efectuează schimb valutar. În parcare, un angajat al Aeroportului are în permanență bani pentru a da rest. În primăvară, va demara un proiect de extindere a parcării și va fi instalat un automat de plată cu cardul. Serviciile de curățenie sînt asigurate 24 de ore din 24 de către o firmă”. Ioan Măriuța a completat: „Curățenia este monitorizată de către servciile de calitate ale aeroportului, însă cu 2.000 de pasageri pe zi operațiunea este greoaie. Am fotografii ca dovadă. Coșurile de gunoi au fost suplimentateși multe sînt goale, iar gunoiul este pe spațiul verde, pe lîngă coșuri, pe jos prin aerogară. Așadar, unii pasageri au un comportament care lasă de dorit”.