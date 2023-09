La data de 2 septembrie ora 00:50 echipajul de poliție din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Piața Unirii din Rădăuți a procedat la oprirea în trafic a autoturismului condus de către un bărbat de 24 de ani din Rădăuți. Întrucat șoferul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilometru, ocazie cu care s-a constatat că rezultatul testului a indicat o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere concentrația de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți în vederea recoltării de probe biologice. Conducătorului auto i s-a adus la cunoştinţă faptul că este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. 1 din Codul penal şi că nu are dreptul să conducă până la definitivarea cerectărilor.