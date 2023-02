Prefectul Alexandru Moldovan a desfășurat luni împreună cu subinspectorul de poliție Butnariu Cosmin – Vasile, împuternicit șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor Suceava (S.P.C.R.P.C.Î.V. Suceava), o activitate de analiză a principalilor indicatori rezultați din activitatea desfășurată pe parcursul lunii ianuarie a anului curent.

În acest moment, în cadrul serviciului își desfășoară activitatea 2 ofițeri și 6 agenți de poliție examinatori atestați pentru categoria B, dintre care 3 sunt atestați și pentru categoriile C, CE, D, iar 3 sunt în curs de obținere a atestatului de examinare a șoferilor profesioniști.

În perioada 30.01 – 13.02.2023, un număr de 6 lucrători din cadrul serviciului (3 agenți din structura Compartimentului Regim Permise de Conducere și Examinări, respectiv 2 ofițeri și 1 agent din structura Compartimentului Înmatriculări) urmează un curs de atestare/reatestare în vederea obținerii calității de examinator la categoria B. Lucrătorii din cadrul Compartimentului Înmatriculări vor desfășura activitate de examinare în funcție de nevoile existente la un moment dat, astfel încât, per total, activitatea de examinare practică să nu fie diminuată în perioada concediilor.

În ceea ce privește activitatea de examinare a candidaților la proba practică în vederea obținerii permisului de conducere, au fost suplimentate locuri disponibile în vederea programării la traseu în perioada 11.02-18.02.2023, iar următorul termen de programare la proba practică este începând cu data de 20.03.2023.

Totodată, în vederea remedierii decalajelor aferente timpilor de așteptare la proba practică, la operațiuni ghișeu permise/înmatriculări, prin ordinul prefectului s-au aprobat sesiuni suplimentare de lucru în zilele de sâmbătă ale lunii ianuarie, care vor continua și în luna februarie.

În cursul lunii martie a.c. va fi organizată o întâlnire de lucru cu reprezentanții tuturor școlilor de șoferi care desfășoară activitate de instruire pe raza județului, prilej cu care vor fi analizate și discutate problemele de interes comun, astfel încât activitatea de examinare în vederea dobândirii permisului de conducere auto să se desfășoare în condiții corecte și civilizate, cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare.