Persoana care a murit în accidentul de pe centura Rădăuțiului era un om de afaceri de 32 de ani din Marginea pe nume Daniel Nechitean. El se întorcea de la școală unde își lăsase copiii. Bărbatul care conducea un SUV marca VW Tiguan a intrat violent în cupa unui utilaj Wola jumătate din mașină făcându-se praf. Din nefericire tânărul om de afaceri nu a avut nicio șansă.

