O persoană a necesitat îngrijiri medicale în urma unei coliziuni între două autoturisme. Accidentul a avut loc în această după amiază în zona Metri din municipiul Suceava. La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD.

O singura persoana, conștientă și cooperantă, necesită îngrijiri medicale. În urma coliziunii dintre cele două mașini a fost rupt și un stâlp metalic de iluminat public. Potrivit ISU Suceava, persoana care a fost asistată medical a refuzat transportul la o unitate spitalicească.