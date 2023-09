În cursul acestei săptămâni, polițiștii din cadrul IPJ Suceava au continuat ,,Acțiunea Blocada” activitățile vizând în special prevenirea și combatere faptelor cu violență și prevenirea accidentelor rutiere pe fondul consumului de alcool și droguri. Acțiunea are atât componentă operativă de identificare a celor care se urcă la volan după ce au consumat alcool sau droguri dar și o pronunțată componentă preventivă, de informare și responsabilizare. Activitățile au ca scop creșterea gradului de siguranță publică la nivelul județului Suceava. Acțiunea se desfășoară pe întreg teritoriul județului, având atât obiectivul de depistare a conducătorilor auto care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor cu efect psihoactiv, dar și obiectivul preventiv, de a transmite participanților la trafic să conștientizeze pericolul la care se expun prin consumul de alcool sau droguri. În cadrul activităților desfăşurate de polițiștii rutieri sunt utilizate toate aparatele etilotest, etilometru și DrugTest Drager din dotarea IPJ Suceava. Doar în perioada 04 – 08 septembrie, polițiștii au suspendat peste 130 de permise de conducere pentru abateri la regimul rutier. Au fost aplicate aproape 200 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 75.000 lei pentru abateri la regimul rutier dar și pentru acte de tulburare a ordinii și liniștii publice. Au fost legitimate peste 1000 de persoane. Au fost testați cu aparatul etilotest 324 de conducători auto, 18 fiind testați și cu aparatele drugtest. Au fost organizate 38 de filtre rutiere și au fost verificate peste 650 de vehicule. Din păcate, au fost identificați și șoferi care au consumat alcool sau substanțe interzise și s-au urcat la volan, fiind întocmite dosare penale sub aspectul săvârşirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a substanțelor interzise”.