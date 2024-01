Peste 10.000 de oameni la Revelionul în aer liber din centrul Sucevei organizat de municipalitate. Acolo a fost prezent, ca în fiecare an, și primarul Ion Lungu care la trecerea dintre ani a transmis un mesaj de ”la mulți ani”, sănătate și un An Nou mai bun după care a coborât în mulțime și a ciocnit un pahar de șampanie cu cetățenii. Pe scena din Centru au concertat Amna Band și Bere Gratis dar și interpreți de muzică populară precum Margareta Clipa, Sorin Filip, Călin Brătianu, Dana Dăncilă, Andra Matei, Alexandru Recolciuc, Viorica Duciac dar și mulți debutanți. Bucuria trecerii în Noul An a fost marcată de un impresionant foc de artificii.

