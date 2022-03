Hipo, cel mai important site de carieră pentru studenți și proaspeți absolvenți, anunță startul târgului virtual de joburi Angajatori de TOP 2022, care se va desfășura în perioada 21 martie – 1 mai. Peste 90 de companii de top din România pun la dispoziție mai mult de 10.000 de oportunități de joburi și programe de internship, în domenii tehnice și non-tehnice, dedicate celor care se află în căutarea primului loc de muncă și specialiștilor ce doresc o schimbare în carieră. Evenimentul se va desfășura exclusiv online și este gratuit pentru candidați.

Participanții Angajatori de TOP 2022 vor avea acces în backstage-ul companiilor Business (21 martie – 21 aprilie) și Tech (28 martie – 1 mai), unde pot aplica la joburi, viziona randări 3D ale birourilor și interacționa live cu reprezentanții acestora. De asemenea, cei interesați pot asculta noul podcast marca Hipo.ro – Cariera 360, care are la bază discuții inspiraționale cu top angajatori din România, înglobând povești de succes, cum se construiește un brand puternic și multe alte teme de interes.

Totodată, în completarea ofertei de joburi, evenimentul propune webinarii de carieră, conferințe și laboratoare tehnice, care pot contribui la dezvoltarea profesională și personală a participanților și le pot crește acestora șansele de a fi angajați în noua piață a muncii din 2022. Printre categoriile de conținut pe care se vor baza sesiunile din această primăvară se numără: TechTalks (conferințe și laboratoare tehnice: Java, Digital Transformation, AI & Robotics), Career Talks, Personal Development, Proffesional Development.

„Cu fiecare ediție, încercăm să venim cu facilități noi și interesante pentru candidați, ajutându-i să se integreze mai bine și mai repede la noile trenduri și cerințe din piața muncii. Spre exemplu, la Angajatori de Top 2022 am mărit numărul de companii și oportunități de carieră și am introdus Green is the new Tech pe 18 aprilie, o zi destinată proiectelor companiilor care susțin sustenabilitatea și inițiativelor care poziționează relația dintre om, tehnologie și natură“ a declarat Denisa Ligia Matei, Project Manager Angajatori de TOP.

Companiile care și-au anunțat deja prezența sunt: ABA – Austrian Business Agency, Accenture, Accesa, Allianz Services, Alstom, Atos, Atoss Software, Autoliv, BCR, BearingPoint România, Bosch România, Bosch Service Solutions, British American Tobacco România, Catalyst Solutions, CER Cleaning Equipment, Computer Generated Solutions România, Concentrix România, Continental, Dell Technologies, Deutsche Telekom Services Europe România (DTSE România), Dover Business Services, DRAXLMAIER Group, E.ON România, Enel, ENGIE România, Evalueserve, Finastra, Flex România, GE Digital Grid, Genpact, HCL Technologies, Hella România, Grupul Holcim România, Huawei, Huf România, Imsat, intive, JTI România, K2View, Kone, MassMutual România, Mercedes-Benz România, METRO.digital, Michelin România, Miele, Nestle România, opesus, PENNY, PepsiCo, Preh România, Prysmian Group, Qualitest România, Raiffeisen Bank, Regina Maria, Renault Group, Schlumberger, Schneider Electric, Siemens, Societe Generale Global Solution Centre (SG GSC ), SoftOne, Sustainalytics, a Morningstar company, Synopsys, Tara Interactive, Tech Mahindra, Teleperformance România, TELUS International, Toyota, UniCredit Services, Unilever România, Veeam Software, Vodafone România, Wipro Technologies, Wolters Kluwe, Yazaki Component Technology România, Zentiva România, ZF Tech Center Timișoara.

Partenerul educațional al evenimentului este ViatadeStudent.ro.

„La Mercedes-Benz România, transformarea digitală este o prioritate prin care ne dorim să oferim clienților și partenerilor noștri cea mai bună experiență cu brandul și produsele noastre. De aceea, creăm la București un hub de operațiuni CRM, care va furniza servicii pentru 19 piețe europene, și ne aflăm în căutarea talentelor potrivite care au competențele și pasiunea necesare să contribuie la cea mai mare transformare a brandului nostru”, a declarat Mirel Dediu, Head of Customer Journey Operations în cadrul Mercedes-Benz Region Europe.

„Piața forței de muncă rămâne foarte competitivă în 2022, în special pe segmentul IT, unde discutăm despre o cerere ridicată din partea companiilor. În cadrul MassMutual România, avem în acest moment aproximativ 100 de poziții pentru care recrutăm. Sunt roluri diverse, care acoperă o gamă largă de tehnologii. Suntem o companie în continuă dezvoltare și ne dorim să atragem candidați talentați, care să își dorească să crească alături de noi pe termen lung. Considerăm că vor găsi multe astfel de oportunități în MassMutual România, dar și o echipă gata oricând să îi susțină. Vom continua să recrutăm și să ne desfășurăm activitatea preponderent online, însă birourile noastre din București și Cluj vor rămâne la dispoziția angajaților”, a spus Alina Arhip, Recruitment Manager la MassMutual Romania.