Terapia cu sare este deseori folosita in saloanele de SPA pentru efectele sale relaxante si revitalizante, dar se pune firesc intrebarea daca este benefica si pentru afectiunile respiratorii sau doar un placebo. Sunt informatii care indica beneficiile haloterapiei in cazul afectiunilor pulmonare si a astmului, dar am vrea sa stim exact ce spun studiile.

Este terapia cu sare utila si chiar are efecte benefice asupra sanatatii? Merita sa iti programezi sedinte de haloterapie sau sa achizitionezi un inhalator salin pe care sa il poti folosi acasa? Hai sa vedem!

Ce este terapia cu sare

Haloterapia sau terapia cu sare nu este deloc noua. Se poate spune ca istoria ei incepe in 1843, cand Feliks Boczkowski, un medic polonez, a observat ca lucratorii in minele de sare nu au la fel de multe probleme respiratorii sau afectiuni pulmonare ca alti mineri. Peste 100 de ani, Karl Hermann Spannagel, un medic german, a observat ca sanatatea pacientilor sai care se ascunsesera de bombardamente in pesterile de sare, se imbunatatise. Vestea beneficiilor terapiei cu sare s-a raspandit in Europa de Est, fiind tot mai des folosita in Polonia, Germania si Marea Britanie.

Placebo sau stiinta?

Comunitatea stiintifica nu stie exact cum functioneaza terapia cu sare si sunt numeroase teorii legate de faptul ca inhalarea particulelor minuscule de sare ucide microorganismele din plamani, reduce inflamatiile si mucusul, dar sunt multe studii care sustin efectele benefice. Cu toate acestea, medicii considera ca efectul este mai mult decat un simplu placebo si recomanda terapia cu sare in ameliorarea afectiunilor respiratorii sau a alergiilor respiratorii.

Studii ale beneficiilor terapiei cu sare

Chiar daca mecanismele sunt mai putin studiate si nu exista suficiente date clinice, beneficiile clinice ale haloterapiei sunt sustinute, mediatizate si chiar documentate. Astfel, sunt studii care dovedesc ca terapia cu sare poate fluidiza mucozitatile si are efecte antibacteriene si antiinflamatorii:

Studiul 1 – A fost realizat folosind un inhalator cu sare uscata pe un grup de pacienti cu astm bronsic si BPOC (Bronhopneumopatie Obstructiva Cronica).

Studiul a durat 4 luni si a implicat 4 vizite, fiind realizat pe 128 de indivizi (76 cu astm si 52 cu BPOC in stadiul II si III). Pacientii au folosit inhalatorul cu sare 20 de minute pe zi si au fost urmarite evolutia spirometriei FVC (capacitatea vitala fortata), VEMS (volumul expirator maxim pe secunda) si PEF (debitul expirator de varf) si un chestionar pentru calitatea vietii, a somnului si a simptomatologiei.

Rezultatul studiului a relevat o imbunatatire a tuturor parametrilor spirometriei dupa prima luna de tratament cu sare. Datele au aratatat o imbunatatire de pana la 4% a FVC-ului, 14% a VEMS-ului si 25% a PEF-ului, rezultatele fiind semnificative pentru cei cu astm bronsic. Aceste valori corelate cu raspunsurile din chestionare au relevat o imbunatatire a calitatii vietii cu circa 24%.

Daca ar fi sa corelam imbunatatirea parametrilor spirometriei cu scorurile din chestionare, concluzia este ca terapia cu sare uscata folosind inhalatorul salin a fost eficienta fata de efectul placebo. Insa, in anumite cazuri, trebuie folosita cu medicamentatia bronhodilatatoare obisnuita si inca sunt necesare studii suplimentare asupra mecanismelor.

Studiul 2 – A fost realizat in 1995 in Rusia pe un grup de 25 de pacienti cu bronsita acuta de lunga durata si recurenta. Terapia a constat in asigurarea unui mediu aerodispersat saturat cu aerosoli uscati de clorura de sodiu in concentratie de 1 – 5 mg / m3. Eficacitatea terapiei a fost relevata prin evaluarea rezultatelor clinice, imunologice, microbiologice si functionale, dar si prin valorile activitatii metabolice. Dinamica pozitiva a indicilor functionali a rezultat din eliminarea agentilor patogeni, controlul leziunilor inflamatorii si stimularea sistemului imunitar.

Studiul 3 – A fost realizat in 1997 in Rusia pe 29 de pacienti cu boli pulmonare obstructive cronice, precum bronsita cronica si astmul bronsic si a constat in sedinte de haloterapie. Efectele pozitive semnificative ale acestei metode au dus la imbunatatirea functiei pulmonare si la efecte hipotensive asupra tensiunii arteriale.

Concluzia studiului a fost ca haloterapia este recomandata pacientilor care sufera de boli pulmonare obstructive cronice, chiar si in conditii de hipertensiune arteriala sau boala coronariana.

