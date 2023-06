Peste 15.000 de spectatori au fost prezenți sâmbătă la concertele care au fost organizate de Zilele Sucevei. Pentru început, pe scena din centrul municipiului au urcat formații și interpreți de muzică populară, după care seria concertelor a fost continuată de interpreta Nicole Cherry. Cei mai mulți spectatori au fost fără doar și poate la cele mai așteptate concerte organizate sâmbătă seara, susținute de Antonia și Delia. După concerte, primarul Ion Lungu le-a oferit celor două interprete diplome aniversare. „Cei 15.000 de oameni prezenți seara trecută în centrul Sucevei au creat o atmosferă de poveste, de prietenie și de distracție comparabilă cu marile festivaluri din țară. Mulțumim miilor de suceveni care au celebrat cu bucurie zilele orașului! Mulțumim Nicole Cherry, Antonia și Delia pentru concertele de senzație! La Mulți Ani, Suceava! La Mulți Ani, dragi suceveni!”.

Pentru ziua de astăzi, duminică, 25 iunie, pe scena din centrul Sucevei sunt programate următoarele spectacole:

Ora 16:00 – artiști locali consacrați

Ora 18:00 – Ștefan Albu (Republica Moldova)

Ora 19:00 – Alina Eremia

Ora 20:00 – Zdob și Zdub

Ora 21:00 – Alexandra Stan

Zilele Sucevei se vor încheia cu un superb foc de artificii care va începe la ora 22:00.