În perioada 29 decembrie-2 ianuarie, polițiștii suceveni au aplicat 363 de sancțiuni contravenționale, din care 253 la regimul rutier, 92 pentru acte de tulburare a ordinii și liniștii publice, iar restul pentru fapte de altă natură. Amenzile au totalizat peste 182.000 de lei. De asemenea, polițiștii au reținut 42 de permise de conducere, au retras 6 certificate de înmatriculare și au confiscat bunuri în valoare de 1.100 de lei. În același interval de timp, polițiștii suceveni au prins în flagrant 14 autori de infracţiuni. Față de 5 persoane au fost dispuse măsuri preventive.

