Peste 250 de profesori şi cercetători au participat, de curînd, la Suceava, la cea de-a IV-a ediție a Conferinței Naționale a Comunității Educație pentru Știință. Evenimentul a avut loc sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, și a avut drept temă centrală lecțiile învățate în ultimii trei ani, sub titlul „Scrutînd viitorul: perspectivele educației STEM. Lecții din criză”. STEM este acronimul pentru Science, Technology, Engineering, Math – Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică. Conferința a fost organizată de Universitatea din București, Universitatea „Ștefan cel Mare” și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Institutul Național pentru Fizica Pămîntului și Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”. Într-un comunicat transmis de USV se arată: „Pe parcursul conferinței, profesorii au participat la 30 de ateliere interactive și prezentări oferite de specialiști din România și Republica Moldova, în ceea ce s-a dovedit un prilej de analiză și reflecție asupra modului în care educația pentru știință a evoluat în ultimii ani, sub influența crizelor traversate de regiune și de întreaga lume, dar și prin prisma inovațiilor tehnologice și științifice. Participanții au putut asista și la trei mese rotunde, care au dezbătut subiecte de actualitate, axate pe educația care poate contribui la schimbări în comunitate. Mai mult de 150 dintre participanți au fost profesori de științe și tehnologie, profesori din învățămîntul primar și profesori consilieri școlari din învățămîntul preuniversitar, interesați de perfecționarea în predarea modernă, activă și integrată a științelor”. În comunicat se mai arată: „La Suceava, profesorilor şi cercetătorilor din toată țara și din Republica Moldova li s-au alăturat şi reprezentanţi ai industriei, ai administraţiei publice şi ai societăţii civile, oferind perspective diverse asupra educaţiei STEM şi a lecţiilor din criză”.