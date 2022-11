Piața volantă a producătorilor locali, din parcarea Direcției pentru Agricultură Suceava, va mai rămâne deschisă, chiar dacă vremea s-a înrăutățit. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directoarea instituției, Claudia Elena Gogu, a declarat: „Am ajuns la 55 de ediții cu piața volantă, ceea ce cred că spune multe despre târgul nostru. Am avut continuitate, timp de un an și mai bine. Dorința producătorilor este să continuăm, probabil cu ceva impedimente. Vom pune corturi și nu ne oprim. Producătorii nu vor să oprim târgul. Vedem ce se întâmplă în perioada de iarnă, când condițiile meteo vor fi un pic mai vitrege. Anul acesta, am întrerupt târgul în perioada ianuarie-februarie, dar așteptăm feedback-ul producătorilor, să vedem ce hotărăsc ei. Când vor dori oprim”. Claudia Gogu a adăugat: „Târgul nostru este o acțiune win-win, adică unii dau, ceilalți primesc. Dacă funcționează, cu mare drag rămânem la dispoziția ambelor părți, atât a consumatorilor, cât și a producătorilor”. Piața volantă din parcarea Direcției Agricole Suceava funcționează în fiecare zi de sâmbătă. Claudia Gogu a mai spus: „Avem în portofoliu 47 de participanți. În ultimele două săptămâni au fost între 10 și 20 de producători. Din fericire, spre noi vin din ce în ce mai mulți producători locali”.

