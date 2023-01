Un pieton a fost lovit mortal de o mașină pe DN2E care leagă Fălticeni de Gura Humorului, în apropiere de Cornu Luncii. Este vorba de un bărbat de 48 de ani domiciliat în Bogdana-Vaslui. Tragicul eveniment s-a petrecut miercuri în jurul orei 18.00. Din primele cercetări ale Poliției vinovat este mortul pentru că nu avea asupra sa o sursa de lumină sau vestă reflectorizantă.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating