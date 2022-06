Un număr de 1.885 de contestații au fost depuse după examenul de Bacalaureat, informează Inspectoratul Școlar Județean și anume: biologie – 273, chimie 2, filosofie 3, economie 3, fizică – 24, geografie – 81, informatică – 42, istorie – 266, limba română – 778, logică, argumentare și comunicare – 110, matematică – 287, sociologie 8, psihologie – 8

