Vineri, 11 februarie, începând cu ora 9, Consiliul Local Suceava se va reuni într-o ședință extraordinară pentru a lua în discuție revocarea din funcție a viceprimarului USR, Teodora Munteanu. Propunerea de revocare vine din partea primarului Ion Lungu ca urmare a faptului că unul dintre consilierii USR, respectiv, Dan Nichiforel, a votat împotriva bugetului pe 2022 și a criticat public bugetul construit de el. Săptămâna trecută, primarul a apreciat că votul consilierului Nichiforel a fost unul eminamente politic. Pentru ca hotărârea de revocare să fie aprobată este nevoie de votul a 2/3 din totalul celor 23 de consilieri. Pentru numirea înlocuitorului unui viceprimar sunt necesare jumătate plus unu din voturi. În Consiliul Local, PNL deține nouă mandate, PSD-cinci, PMP-patru, USR-trei și Pro România-două.

În referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre, primarul Ion Lungu a precizat următoarele: „Constat că astăzi nu este o majoritate stabilă, funcțională în Consiliul Local al municipiului Suceava, partenerii de la USR cu care am realizat majoritatea în anul 2020, nu sunt de acord, de multe ori cu proiectele de pe ordinea de zi, aținându-se sau votând împotrivă, uneori chiar în probleme esențiale ca de exemplu votarea bugetului (unii din consilierii USR s-au abținut sau au votat împotrivă la aprobarea pentru anii 2021 și 2022); proiectul de modernizare al Parcului Șipote, cu riscul să pierdem proprietatea pădurii parc; în privința strategiei privind încălzirea orașului, să renunțăm la încălzirea pe biomasă și să folosim ca și combustibil pentru încălzire hidrogenul care este foarte scump și nu este folosit deocamdată nicăieri în Europa pentru încălzirea populației etc.”.

Ion Lungu a mai precizat că „din păcate”, viceprimarul Teodora Munteanu care face parte din conducerea Primăriei municipiului Suceava „nu m-a susținut și nu a încercat să convingă colegii consilieri de acuratețea unor proiecte necesare orașului, mai mult, consilierul personal al doamne viceprimar, domnul Maslovschi Dumitru-Costin care este angajatul primăriei critică pe Facebook deciziile pe care le luăm în cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava sau la nivelul Primăriei Suceava”.