PNL Suceava vrea să obțină cel puțin patru mandate de deputat la alegerile parlamentare de anul viitor. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur. Acesta a spus că nu va mai accepta greșelile de la alegerile parlamentare din anul 2020. „A fost o greșeală în 2020 la parlamentare. La locale am făcut un scor foarte bun care ne-a creat pentru al treilea mandat la județ o majoritate singuri. Eu prin redistribuire am avut 52%. La parlamentare am avut un scor Nemulțumitor. Să fiți convinși că nu voi mai accepta acest lucru. Minim patru deputați”, a spus Flutur într-o conferință de presă. El a fost întrebat și dacă nu este îngrijorat de AUR la alegerile pentru Parlament. „În primul rând suntem un partid vechi, ancorat care venim cu șantiere. Noi candidăm de pe macarale și buldozere, la modul sincer”, a transmis Gheorghe Flutur.