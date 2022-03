Polițiștii orașului Salcea au avut serios de furcă cu un botoșănean care fost prins beat la Dumbrăveni. Botoșăneanul a fost oprit după ce polițiștii au văzut că mașina condusă de el mergea sinuos. Până aici nimic deosebit. Partea ”frumoasă” a venit după ce polițiștii i-au cerut să se legitimeze și să scoată actele la control. Botoșăneanul a refuzat devenind recalcitrant după ce i s-a spus să sufle în etilotest întrucît mirosea a alcocol. În aceste condiții polițiștii l-au încătușat și l-au dus la sediul Poliției din Salcea. Verificările au arătat că bărbatul este din Vlădeni și că deține permis de conducere. Deoarece a refuzat să sufle în etilotest botoșăneanul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice operațiune cu care a fost de acord. La Urgențe bărbatul a devenit din nou recalcitrat luându-se de personalul medical așa că polițiștii au trebuit să-l liniștească încătușându-l din nou. În final botoșăneanul s-a ales cu dosar penal.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating