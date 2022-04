Pompierii suceveni i-au ajutat pe refugiații ucraineni cazați în tabăra mobilă de la Rădăuți să petreacă Paștele ca acasă la ei. ”După Noaptea de Înviere, petrecută împreună la Biserica „Sf. Cuvioasă Parascheva”, chiar în apropierea taberei mobile din Rădăuți, în prima zi de Paști, ne-am adunat cu toții la masa tradițională. Am ciocnit ouă, am gustat mult așteptatele bucate și am cântat „Hristos a Înviat!”

În zi de Sărbătoare, ne-am bucurat împreună de o duminică însorită… Un soare și o zi însemnată, care ne dau speranțe pentru un viitor mai bun… Vă dorim să petreceți Sfintele Paști cu pace, bucurie și multă sănătate!”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.