De frica incendiilor, pompierii suceveni fac verificări regulate în secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă ale spitalelor. Conform purtătorului de cuvânt a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina”, căpitanul Alin Găleată, controalele sunt făcute din 3 în 3 ore. El a precizat că, printre altele, se verifică instalațiile electrice și concentrația de oxigen din saloane. Alin Găleată a afirmat: „Încerci să observi eventualele probleme și să te ocupi de ele dacă-i cazul. Din fericire, noi suntem destul de aproape de Spitalul Județean, dar ideal ar fi ca o echipă de pompieri să se afle în permanență acolo”. În județul nostru, unități ATI sunt la Spitalul din Suceava și la cel din Rădăuți.

