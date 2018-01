Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat trei apeluri de proiecte, în valoare totală de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței energetice în iluminatul public.

„Am semnat azi ordinul pentru lansarea apelurilor pentru proiecte care vor avea rezultate în îmbunătățirea calității mediului, scăderea gazelor cu efect de seră și a consumului de energie. Domeniu de mare actualitate la nivel mondial, în care fiecare dintre noi putem să ne implicăm și să contribuim, pe lângă autoritățile publice cu investiții finanțate în cadrul acestor apeluri”, a subliniat Marius Nica, ministrul delegat pentru fonduri europene.

Proiectele propuse vor avea în vedere investiții publice care cuprind înlocuirea cu lămpi cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață a lămpilor vechi, consumatoare de energie, reabilitarea instalațiilor electrice (stâlpi, rețele etc.), instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public, crearea/ extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane, utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) pentru proiecte finanțate din POR 2014 – 2020.

Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, din Municipiul București și sectoarele sale pot depune cereri de finanțare timp de 6 luni, începând cu 18 februarie (ora 10:00) prin sistemul MySMIS2014. Valoarea proiectelor trebuie să fie cuprinsă între 100.000 și 5 milioane euro, 85% (80% pentru regiunea București-Ilfov) fiind suportată din fonduri europene.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.