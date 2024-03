Drumul spre succes este plin de provocări și situații menite să ne întărească, iar Nicolai Tand se numără printre vedetele noastre de succes, însă cu un trecut plin de provocări și lipsuri. Înainte de a fi un bucătar desăvârșit, a îndurat foamea și lipsa unui trai decent pe străzile din Franța, notează click.ro.

Prezent în podcastul găzduit de Mihai Morar, faimosul bucătar și-a pus sufletul pe tavă și, fără rețineri, a mărturisit cum în tinerețe a luat decizia de a pleca în Franța, iar pentru a pune ban pe ban a făcut mai multe sacrificii: se hrănea cu mâncare de pisici și se spăla în băile comunale.

„Cum să nu faci foamea? Eu am mâncat și conservă de pisici. Când am stat în Italia, să trec în Franța, aveam un băiat de la asociații de unde dădea de mâncare gratis și-mi dădea o caserolă, un iaurt, un fruct, dormeam în niște parcări abandonate de mașini. N-am avut nimic când am mâncat conservă de pisici. Știu că mergeam la Paris și stăteam la o casă părăsită, părăsită însemnând că mureau bătrânii, nu avea curent, stăteam pe acolo o lună, două, până se prindeau vecinii. Nu aveam o locație fixă”, a povestit Nicolai Tand în podcastul găzduit de Mihai Morar pe YouTube – „Fain & Simplu”, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

