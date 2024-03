Municipalitatea suceveană intenționează să acceseze din nou fonduri elvețiene, pe apelurile de proiecte care vir fi lansate în toamna acestui an, a anunțat primarul Ion Lungu. El a subliniat că a purtat deja discuții pe această temă cu un înalt oficial elvețian. ”După participarea la Forumul organizat de Federația Patronală a IMM-urilor din România având ca subiect învățământul dual, unde a fost prezent și reprezentantul Ambasadei Elveției, am avut o întâlnire la sediul Primăriei cu șeful Biroului Contribuției Elvețiene, domnul Giacomo Solari. Primăria Municipiului Suceava a accesat fonduri elvețiene în valoare de 10.000.000 franci elvețieni, folosiți pentru modernizarea iluminatului public cu lămpi tip LED, autovehicule și autobuze electrice. Dorim să mai accesăm fonduri elvețiene pe noua finanțare, care va fi lansată în această toamnă. De asemenea am prezentata și proiectul municipalității „Noua Platformă Industrială a Sucevei”! Am convingerea că vom continua colaborarea cu Ambasada Elveției pe noi proiecte!”, a spus Lungu.

