Povestea lui Lord, cățelul salvat de Clinica Veterinară Patrupet, reprezintă o reușită notabilă în domeniul medical veterinar și relevă profesionalismul și abilitățile remarcabile ale echipei medicale care a intervenit în cazul său.

Clinica Patrupet, condusă de Dr. Bogdan Alexandru Vițălaru și Dr. Alina Ștefănescu, se remarcă prin angajamentul față de medicina veterinară și prin dedicarea față de sănătatea și bunăstarea animalelor.

Într-o situație critică, Lord a fost adus la Clinica Patrupet de către stăpâna sa, în căutarea unor soluții imediate pentru starea de sănătate precară a cățelului. Cu toate că nu avea o programare prealabilă, echipa de la recepție a abordat prompt și cu empatie situația, identificând imediat gravitatea problemei. Șansele de supraviețuire a cățelului scădeau cu fiecare oră ce trecea. Medicul veterinar Dr. Bogdan Alexandru Vițălaru, cunoscut pentru experiența sa în urologie și nefrologie, a preluat cazul lui Lord. Identificând în mod clar gravitatea situației și importanța intervenției imediate pentru a-i oferi lui Lord șansa de supraviețuire, medicul nu a mai așteptat să treacă timpul. Analizele de sânge, de urină, ecografia și cardiologia au fost realizate într-un timp optim, furnizând informații esențiale pentru determinarea stării de sănătate a cățelului și pentru stabilirea unui plan de tratament adecvat.Cu toate că medicii erau inițial rezervați, starea de sănătate a lui Lord a început să se îmbunătățească semnificativ după aplicarea procedurilor de dializă și tratamentului intensiv. Analizele medicale au reflectat o revenire treptată la normalitate, iar cățelul a arătat semne clare de recuperare. După o perioadă de internare și monitorizare atentă, Lord a fost considerat apt să plece acasă.

Povestea extraordinară a lui Lord și a recuperării sale la Clinica Patrupet subliniază angajamentul și expertiza medicală a echipei conduse de Dr. Bogdan Alexandru Vițălaru și Dr. Alina Ștefănescu. Clinica Patrupet demonstrează modul în care medicina veterinară modernă și pasiunea pentru bunăstarea animalelor se unesc pentru a oferi soluții optime în îngrijirea și tratamentul acestora.

Unul dintre aspectele notabile ale Clinicii Patrupet a fost comunicarea deschisă și transparentă cu proprietarii animalelor. Proprietara cățelului a fost informată în mod regulat cu privire la progresul lui Lord, primind actualizări constante și materiale vizuale, inclusiv fotografii și filmulețe, care ilustrau evoluția acestuia. Comunicarea constantă și empatică a contribuit la crearea unei stări de liniște pentru stăpâna animalului de companie, care a a ales să vorbească prezinte public cazul său.

“Am pășit în Clinica Patrupet fiind ușor în dubii că mă aflu acolo unde trebuie. Mă simțeam oarecum stingher, pentru că nu semăna cu niciun cabinet veterinar unde fusesem înainte. M-am îndreptat spre recepție și m-a întâmpinat o doamnă cu un zâmbet larg și cald. M-a întrebat dacă aveam programare. Ei bine, nu aveam, dar Lord al meu era pe moarte. Îmi doream cu toată ființa mea ca ceea ce citisem pe Google să fie adevărat. La început, faptul că nu aveam programare, a părut a fi o problemă. Niciun medic nu era disponibil, iar primul loc liber era peste 3 zile. Deja nu mai judecam limpede, iar doamna îmi oferea o cafea. Mi-a spus să am răbdare, dar erau singurele două lucruri care nu îmi trebuiau. Nu voiam nici cafea, nu aveam nici răbdare. La ceva minute bune după ce am intrat, apare un medic înalt, cu barbă. Se recomandă: Dr. Vițălaru (îl știam din poze)… Aproape că m-a certat și mi-a spus că șansele lui Lord scad cu orele…că nici nu mai contează că sunt peste cap cu cazurile și, că dacă vreau să îi dau o șansă lui Lord, trebuie să ajung cu el imediat.

L-am întrebat despre program și mi-a spus că nu mai contează. Doar să îl aduc. Am revenit în maxim o oră și recepția era plină. Doamna de la recepție vorbea în rusă cu o altă doamnă roșcată. Venea din Chișinău. Lângă ea, era un domn grizonat cu o pisică. Cu el vorbea în greacă. Domnul venise tocmai din Salonic. M-am așezat pe un scaun și au venit doi medici care l-au preluat pe Lord și pisica domnului de lângă mine. M-au asigurat că vom avea mai multe date în maxim o oră. Așa a fost! După o oră am avut rezultatul analizelor de sânge, de urină, ecografie și cardiologie.

Mi-au propus internare și hemodializă și am acceptat. A doua zi, Lord, care abia mergea cu o zi înainte, a venit la mine cu coada sus și aproape alergând. Deși nu mai mâncase de 3 zile, a mâncat de la mine din mână. Medicii mi-au spus că este normal, că dializa ajută, dar să nu mă bucur (cum să nu mă bucur???, Lord era aproape normal). Am primit update de la Clinică dimineața și seara, cu filmulețe și poze pe whatsapp. Mi se părea că e mai mult decât așteptam. A treia zi, analizele lui Lord intraseră în normal, dar medicii erau tot sceptici. Lord era perfect normal. Medicii au spus că este firesc să fie așa. Aparatele își fac treaba. Eram ușor frustrat, îmi doream să se termine, dar simțeam căldura și siguranța lor și am ales să îi ascult. A patra zi, Lord nu a mai făcut dializă. Starea lui era impecabilă. Medicii păreau încrezători. Vestea cea bună a venit ca o eliberare! Dacă analizele se mențin bune fără dializă și în ziua cinci, plecăm acasă…!

Nu îmi venea să cred! În urmă cu patru zile îl adusesem pe Lord fără nicio șansă, iar acum va putea pleca acasă… A venit, în sfârșit și ultima zi! Lord era bine! Putea pleca acasă! Mie, unul, nu îmi venea să cred! A fost o experiență unică! Mi-aș dori să avem parte de același tratament și în clinicile umane! De la medici, la condiții, de la comunicare la empatie, totul este la superlativ! Da, costurile sunt importante, dar o viață fără companionul tău iubit… nu are preț!…”, a povestit stăpâna lui Lord.

Alături de Dr. Bogdan Vițălaru și Dr. Alina Ștefănescu, echipa Patrupet constă în 20 de medici și asistenți, de diferite specialități, oameni tineri și pasionați, pentru care medicina este o vocație, nu doar o meserie.

Bogdan Alexandru Vițălaru, medicul veterinar, a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din București în 2004. Este Doctor în științe din octombrie 2009 și Conferențiar la Facultatea de Medicină Veterinară din București din 2020.

Începând din 2017, Dr. Bogdan Alexandru Vițălaru a devenit profesor asociat la Universitatea din Pisa, Universitatea din Perugia, Universitatea din Zagreb și Universitatea din Lublin, predând urologie și nefrologie atât pentru studenți, cât și pentru postuniversitari.

De-a lungul anilor a scris peste 150 de lucrări științifice pe teme legate de chirurgia oncologică, dializă, hemodializă și urgențe. Cele 4 cărți ale sale au fost vândute în peste 3000 de exemplare în România, în ultimii 4 ani. Ultima să carte este dedicată complet dializei peritoneale la animalele de companie și a fost lansată și în limba engleză în Italia, Bulgaria, Turcia, Grecia, Croația, Ucraina și Polonia începând cu februarie 2018.