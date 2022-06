Drone de ultimă generație și scanere ultra-moderne sunt utilizate pentru a verifica în teren calitatea construcțiilor. Apartamentele sunt vândute în proporție de peste 60 la sută, iar dezvoltatorul vrea să se asigure că proiectul de pe hârtie va fi identic cu cel din teren.

Mandachi Twins, unul dintre cele mai noi și avangardiste ansambluri rezidențiale din Suceava, se contruiește cu o precizie incredibilă, lucru garantat de utilizarea de programe și tehnologii de ultimă generație destinate special sectorului construcțiilor.

Dezvoltatorul imobiliar a apelat la servicii de specialitate pentru a se asigura că proiectul inițial realizat de arhitecți și proiectanți va fi respectat la milimetru. „Colaborarea cu o firmă reputată de topografie și scanare 3d reprezintă o formă de respect fașă de clienții care ne-au creditat cu încrederea lor totală, care au achiziționat un apartament încă din fază de proiect, Suceava nefiind un oraș învațat cu achiziția pre-sale. În acest context, am decis să apelăm la serviciile unor profesioniști adevărați, care ne garantează prin prisma profesionalismului și a portofoliului lor faptul că pe întreaga durată de execuție a lucrărilor vor utiliza cele mai noi instrumente de măsurare și monitorizare a proiectului, pentru ca la final beneficiarii să recepționeze apartamente conforme proiectului realizat la nivel de precizie.”, declară Andrei Mandachi, dezvoltatorul complexului imobiliar Mandachi Twins.

Tehnologia, garanția lucrului bine făcut

Pe șantierul deschis în zona de intrare în municipiul Suceava, dinspre Fălticeni, Moara și Sf. Ilie, au fost vazute scanere 3D cu laser și au apărut drone de ultimă generație, pentru a face măsurători și expertiză topografică în timp record și cu o precizie uimitoare. „Pentru acest ansamblu oferim toate serviciile specifice în șantier, folosind tehnologie modernă, care oferă garanția lucrului bine făcut. Am început cu asistența topo în șantier și continuăm cu servicii de modelare 3D pentru structurile de beton. Nu în ultimul rând oferim și relevee tip as-built pentru verificarea planeitatii”, explică Ionuț Borta, reprezentantul companiei Graphein TopoIași, companie care oferă servicii de topografie şi scanare 3D .

Ce înseamnă toate aceste lucruri? Precizie, evitarea întârzierilor sau a costurilor suplimentare. „Asistența topo în șantier te ajută să eviți greșelile de montaj și implicit cheltuielile de remediere. Mai mult, prezența specialiștilor îți asigură un flux continuu de lucru. Trasarea elementelor în avans permite echipelor tale să își continue munca fără întreruperi”, spune Ionuț Borta.

Pentru a se asigura că viitoarea construcție este realizată conform proiectului, dezvoltatorul Mandachi Twins a apelat și la servicii de relevee 2D și 3D pentru structură de beton, (proiect as-built). „Această etapă este crucială, pentru că oferă reprezentarea întregului proiect la finalizare. De aici poți avea toate informațiile necesare cu privire la dimensiunile elementelor executate, grosimea pereților sau deviațiile elementelor verticale”, explică reprezentantul Graphein TopoIași.

Apartamente vândute în proporție de peste 60%

Mandachi Twins este compus din 2 blocuri „gemene”, de 4 etaje + etaj retras de tip penthouse, mansardat, cu un număr total de 100 de apartamente și penthouse-uri cu dimensiuni cuprinse între 50 mp și 120 mp, la prețuri foarte atractive.

Proiectul a beneficiat de încrederea clienților încă de la lansare, devenind în scurt timp unul dintre cele mai râvnite ansambluri rezidențiale din Suceava. De altfel, cifrele confirmă interesul sporit față de imobilele din complexul Mandachi Twins, peste 60% dintre apartamente fiind deja vândute. „Estimăm că până la mijlocul acestui an vom finaliza primele 20 de apartamente la nivel de structură, ceea ce coincide cu primele trei niveluri ale complexului. Menținem un ritm alert de lucru, dar în același timp ne angajăm să construim 100% responsabil și calitativ, cu utilaje și materiale de ultimă generație, ajutați de o echipă de adevărați profesioniști”, spune Andrei Mandachi.

De altfel, întreaga zonă în care este dezvoltat ansamblul rezidențial a înregistrat un adevărat boom, odată cu apariția proiectului Twins. Valoare de piață a apartamentelor din viitorul complex are un raport preț calitate excelent, fiind o investiție reușită pe termen lung.