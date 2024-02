Prefectul Alexandru Moldovan a inspectat lucrările la podul care se află în construcție în comuna Marginea, pod care va scurta semnificativ accesul spre Sucevița. Moldovan a fost impresionat de hărnicia de pe șantier apreciind implicarea conducerii Primăriei Marginea în frunte cu primarul Gheorghe Lazăr în implementarea proiectelor de dezvoltare ale comunității. ”Merg des pe teren, pentru a monitoriza stadiul lucrărilor de infrastructură la nivelul județului, pentru a simți pulsul comunităților noastre, pentru a discuta cu oamenii. Zilele acestea, am ajuns în comuna Marginea, o comunitate cu oameni harnici, de care mă leagă frumoase amintiri. L-am găsit pe primarul Gheorghe Lazăr pe șantier, alături de viceprimar și constructor. Am profitat de faptul că era pauză de lucru, și am discutat chestiuni tehnice despre noul pod, care va ușura viața a peste 3.000 de mărgineni, noua rută urmând a scurta semnificativ accesul spre Sucevița. Este un proiect finanțat prin PNI „Anghel Saligny”, a cărui valoare totală se ridică la peste 10 milioane de lei. Caracteristicile tehnice sunt impresionante, podul ce va fi realizat în zona denumită de localnici Vasilovschi-Moldovan, va avea o lungime de 103 m, cu lățimea de 11,50 m, va avea un număr de 4 deschideri, lucrările în albie (gabioane) fiind proiectate pe o distanță de 735 m, iar drumul de acces va avea 308,7 m. Discuția cu constructorul mi-a arătat că optimismul domnului primar Lazăr în respectarea termenului de finalizare este împărtășit. Am primit invitația de a fi alături de ei la începutul lunii aprilie, când urmează a fi montate grinzile. Am văzut o echipă a administrației locale total implicată, prezentă zilnic în șantier, un constructor serios, oameni care își înțeleg responsabilitățile și respectă angajamentele. Am plecat cu inima plină, voi fi alături, în continuare, de comunitatea mărgineană și de primarul Gheorghe Lazăr”, a transmis prefectul de Suceava.