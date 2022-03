Teatrul Tineretului anunță premiera spectacolului „MYTH SHOW. O istorie a neîncrederii“, text de Daniel Chirilă, în regia lui David Schwartz, în datele de 1, 2 și 3 aprilie, de la ora 19:00, la Sala Mare.

Istoria predată și perpetuată din generație în generație tratează evenimentele dintr-o perspectivă științifică, ajungând de cele mai multe ori să diminueze importanța istoriilor personale, acele narațiuni individuale care clădesc comunitățile din care facem parte. Trăim, de asemenea, într-o epocă a informației, una în care fiecare își poate alege propriul mod de a se raporta la istorie, ceea ce provoacă adesea opoziții sociale.

„MYTH SHOW. O istorie a neîncrederii” explorează modul în care membrii unei comunități se raportează la episoade majore ale istoriei recente, de la contemporanii evenimentelor din 1907, la cei care au fost muncitori ai Platformei Industriale Săvinești și care au resimțit din plin efectele tranziției postcomuniste și până la cei care experimentează învățământul online.

„La începutul documentării pentru acest spectacol, am pornit împreună cu Daniel Chirilă, precum Myth și Math, povestitoarea și statisticianul din MYTH SHOW, să documentăm relația diferiților oameni din Neamț cu conflictele din istoria recentă și cu tensiunile societății de astăzi. Într-o perioadă în care mai nimeni nu crede nimic din ceea ce spun politicienii sau mass-media, în care fiecare are propria versiune „adevărată” asupra oricărui eveniment socio-politic, de la pandemie la război, a devenit limpede că principalul vector care unește mărturiile și experiențele tuturor este neîncrederea. Nu doar o neîncredere sedimentată de generații în „celălalt” (de altă etnie, de altă religie, cu altă poziție socială etc.). Ci o neîncredere fundamentală în proiectul de societate în ansamblu – în orice instituție, de la guvern la biserică și de la spital la… teatru. Cum s-a ajuns aici?” (David Schwartz, regizor)

MYTH SHOW. O istorie a neîncrederii

regie: David Schwartz

text: Daniel Chirilă

scenografie: Alina Herescu

mișcare scenică: Paul Dunca / Paula Dunker

muzică: Paul-Ovidiu Cosovanu

lighting design & video: Cristian Niculescu

grafică: Levente Benedek

cu: Loredana Grigoriu și Paul-Ovidiu Cosovanu

voce: Gina Gulai

regizor tehnic: Cristian Ionescu

durata: 1h 30min

recomandare de vârstă: 14+

Spectacolul va putea fi vizionat și în datele de 8, 9 și 30 aprilie.