Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă și mai mulți membri ai Guvernului au donat sânge pentru răniții din Ucraina care vor fi tratați în spitalele din România.

”Am participat astăzi, împreună cu mai mulți miniștri, la o donare de sânge în beneficiul răniţilor din Ucraina, la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ”Dr. Carol Davila”.

Am venit să donăm sânge, apreciind că este nevoie, prin exemplul personal, să dovedim solidaritate. În momentul de față este mare nevoie de a dona sânge, ținând cont de faptul că, la nivelul Ministerului Sănătății, am luat decizia să oferim posibilitatea ca răniții din Ucraina să poată să fie tratați la spitalele din România. Fac un apel către populație să vină să doneze sânge pentru a fi solidari cu cetățenii ucraineni aflați în suferință. De asemenea, am luat o serie de măsuri la nivel guvernamental și continuăm să analizăm toate posibilitățile astfel, din punct de vedere instituțional, să facem tot ceea ce ne stă în putință să sprijinim poporul ucrainean afectat foarte grav de agresiunea rusă. Apreciez foarte mult și doresc să mulțumesc societății civile pentru mobilizarea pe care au făcut-o astfel încât, împreună, să putem să sprijinim cetățenii ucraineni la mare nevoie”, a declarat Ciucă.