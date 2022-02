Personalul clerical a primit sarcină să încurajeze credincioșii ca să-și îndeplinească datorie civică de a participa la recensământul populației și locuințelor și să își declare apartenența religioasă corectă. ”Privitor la organizarea Recensământului Populației și Locuinţelor din România în perioada 01 februarie-17 iulie 2022, Sfântul Sinod a aprobat ca Centrele eparhiale din țară și din străinătate să transmită personalului clerical îndemnul de a-i încuraja pe credincioși să-și îndeplinească această datorie civică și să își declare apartenența religioasă corectă, mai ales prin autorecenzare, în perioada 14 martie-15 mai 2022”, a transmis Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

